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Происшествия

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В Мордовии пенсионерка несколько дней подряд передавала деньги несовершеннолетнему пособнику телефонных аферистов под предлогом погашения кредита, якобы оформленного на нее мошенниками

Накануне сотрудники ОМВД России по Зубово-Полянскому району установили несовершеннолетнего пособника телефонных аферистов, причастного к хищению у 74-летней пенсионерки 800 тысяч рублей.

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