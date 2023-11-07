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IT-эксперт Закарян призвал запретить работу приложений в фоновом режиме

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Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы обезопасить себя и устройство. Подробнее об этом рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».

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