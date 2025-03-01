Политолог Данилин: проект "Время героев" вызвал большой отклик среди бойцов СВО

Инициированная президентом России Владимиром Путиным программа по подготовке руководителей для государственной службы из числа участников специальной военной операции "Время героев" - это кадровая лестница для активных патриотов России, большое сообщество людей, которые доказали верность стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии