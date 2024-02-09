Карлсон назвал Путина умным собеседником

После того, как было опубликовано интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, журналист Такер Карлсон выпустил еще одно видео, на кадрах которого рассказал о своих впечатлениях в связи с данной беседой.
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