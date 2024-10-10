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Кого коснётся финансовый бум до конца октября

Кого коснётся финансовый бум до конца октября

Конец октября обещает быть особенно благоприятным для финансовой сферы трёх знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют значительный рост доходов и неожиданные денежные поступления для представителей этих знаков.

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