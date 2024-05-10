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Андрей Ваджра: Детская работорговля — основной интерес США в Украине

Андрей Ваджра: Детская работорговля — основной интерес США в Украине

Основной интерес США в Украине – детская работорговля. Страны западного блока продолжат инвестировать в Украину, потому что заинтересованы в потоке детей, которых используют для секса и трансплантации органов.

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