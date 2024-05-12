Ансамбль старинной казачьей песни #Бузулук на Кошав-горе Замечательную традицию празднования "Красной Горки" бережно чтут в станице Кумылженской, ежегодно с размахом отмечая праздник на Кошав-горе.
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Ансамбль старинной казачьей песни #Бузулук на Кошав-горе Замечательную традицию празднования "Красной Горки" бережно чтут в станице Кумылженской, ежегодно с размахом отмечая праздник на Кошав-горе.