Они еще и возмущаются? С чего бы?

"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов Об этом не говорят С начала 2024 года в Узбекистан вернулось больше 100 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ждут до 300 тысяч Очень интересные данные приводят власти Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии