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Они еще и возмущаются? С чего бы?

Они еще и возмущаются? С чего бы?

"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов Об этом не говорят С начала 2024 года в Узбекистан вернулось больше 100 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ждут до 300 тысяч Очень интересные данные приводят власти Узбекистана.

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