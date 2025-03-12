Инцидент на границе: Главный «русский в Казахстане» попал в немилость Астаны?

Журналиста из Кокчетава Илью Намовира, которому запретили въезд в РК, поддержали российские дипломаты Сергей Аксёнов Фото: Ivan Sekretarev/AP/TASS Материал комментируют: Илья Намовир Продолжает развиваться история с необъяснимым запретом на въезд в Казахстан российского журналиста Ильи Намовира.
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