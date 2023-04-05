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В парламенте открылась выставка, посвященная событиям 7 апреля 2009 года

В парламенте проходит мультимедийная выставка «Границы», посвященная событиям 7 апреля 2009 года. У посетителей парламентского учреждения будет возможность увидеть различные предметы и документы, извлеченные из здания после событий того времени.

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