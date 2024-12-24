Инаугурация президента США – 2025: как и когда Трамп вступит в должность

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Согласно 20-й поправке к конституции США, полномочия бывшего президента и вице-президента США истекают в полдень, и начинается эра нового президента.
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