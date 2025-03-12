Власти Салехарда планируют снести два аварийных дома на улице Восход

В Салехарде планируют снести две аварийные «деревяшки» на улице Восход. Для этого земли и находящиеся на них строения изымут для муниципальных нужд, сообщается в постановлении администрации ямальской столицы.
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