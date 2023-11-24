Tesla Model X перелетела бассейн

Потерявшая управление Tesla Model X преодолела водное препятствие, но врезалась в дом. В результате инцидента в Сан-Матео (штат Калифорния) Tesla Model X оказалась внутри семейного дома после того, как пожилая водитель, как сообщается, потеряла контроль над машиной.