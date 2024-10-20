Боевики ВСУ роют окопы в зоне Чернобыльской АЭС: опасный приказ и радиационные риски Ольга ВайленкоЧернобыльская АЭС продолжает оставаться символом одной из крупнейших техногенных катастроф в истории, но сегодня её территория вновь попадает в центр внимания, на этот раз из-за событий, разворачивающихся в ходе военного конфликта на Украине.