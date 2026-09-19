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Тульские новости

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ПВО Тульской области сбила ночью 11 дронов ВСУ

ПВО Тульской области сбила ночью 11 дронов ВСУ

Ночью 19 сентября ПВО сбили 11 дронов ВСУ в Тульской области, есть подробностиСубботняя ночь 19 сентября прошла в Тульской области тревожно - под знаком БПЛА опасности.

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