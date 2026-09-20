Активные кибератаки не повлияли на общий ход выборов в Москве

В 20:00 20 сентября 2026 года закрылись избирательные участки, но в течение 15 минут после этого система электронного голосования еще принимала голоса избирателей, которые получили бюллетени в последний момент.
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