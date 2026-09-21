Ржев закрывает мотосезон: масштабный прохват состоится 26 сентября

Ржев, готовься к громкому финалу! Приглашаем всех любителей двухколесной техники и просто неравнодушных к мотокультуре на официальное Закрытие мотосезона — 2026, которое состоится 26 сентября.
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