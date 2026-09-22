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А7 намерена распространить модель расчетов с Индией на рынки Африки и Латинской Америки

А7 намерена распространить модель расчетов с Индией на рынки Африки и Латинской Америки

Инфраструктура будет использоваться для денежных переводов физических лиц и проведения расчетов между компаниями.

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