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Аргументы и Факты

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Элита ВСУ взвыла: у Краматорска начинается страшная мясорубка

Элита ВСУ взвыла: у Краматорска начинается страшная мясорубка

После освобождения Константиновки российскими войсками линия фронта в Донбассе сместилась к северу. Следующий ключевой населенный пункт на этом направлении — Дружковка, расположенная между Константиновкой и Краматорском.

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