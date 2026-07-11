Элита ВСУ взвыла: у Краматорска начинается страшная мясорубка

После освобождения Константиновки российскими войсками линия фронта в Донбассе сместилась к северу. Следующий ключевой населенный пункт на этом направлении — Дружковка, расположенная между Константиновкой и Краматорском.
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