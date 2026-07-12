Google поддержал Proxima Fusion в рекордном раунде на 411 млн евро

7 июля 2026 года мюнхенский стартап Proxima Fusion объявил о завершении раунда финансирования объёмом €411 млн (~468 млн долларов США) — крупнейшего частного раунда в европейской термоядерной энергетике за всё время.
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