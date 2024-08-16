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Анастасия Ракова рассказала о спасении пациентки с редчайшим раком почки в Боткинской больнице

Анастасия Ракова рассказала о спасении пациентки с редчайшим раком почки в Боткинской больнице

Операция длилась пять часов Здравоохранение Москвы продолжает активное развитие. Так, недавно хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина спасли женщину с редким раком почки, проведя пятичасовую операцию в несколько этапов.

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