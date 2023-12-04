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Непогода нанесла курортной инфраструктуре Сочи ущерб в 200 млн рублей — мэр

Непогода нанесла курортной инфраструктуре Сочи ущерб в 200 млн рублей — мэр

Пострадавшие от разгула стихии зимние пляжи и морские набережные восстановили в первую очередь.Циклон, который обрушился на Сочи в конце ноября, нанёс ущерб пляжной инфраструктуре на сумму более 200 млн рублей.

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