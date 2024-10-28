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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милуоки» стартовал в сезоне с двух поражений в трех матчах. У Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды

«Бакс» стартовали в новом сезоне с двух поражений в трех матчах. У главного тренера «оленей» Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды – 18-21 с учетом прошлого сезона.

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