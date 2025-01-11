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Эксперт Пестерников: запрет на ловлю рыбы из-за мазута нанесет удар по отрасли

Эксперт Пестерников: запрет на ловлю рыбы из-за мазута нанесет удар по отрасли

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Временные ограничения на вылов рыбы и морепродуктов из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе могут нанести существенный удар по отрасли в Крыму и Севастополе.

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