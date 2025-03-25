Глава РСПП Шохин призвал россиян диверсифицировать вложения

Несмотря на надежность вкладов как средства инвестирования, обратить внимание стоит и на акции компаний, программы долгосрочных сбережений и долгосрочного страхования жизни, сообщил "Известиям" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.