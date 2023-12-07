В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ), запустил функцию, которая позволяет отправлять голосовые сообщения, исчезающие из чата после прослушивания.
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