Инфекционист Малышев: COVID-19 продолжит эволюционировать

Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал эволюцию COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости». «Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения», – отметил врач.