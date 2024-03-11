Инфекционист Малышев: COVID-19 продолжит эволюционировать

Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал эволюцию COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости». «Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения», – отметил врач.
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