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18 ноябрян решили стать потенциальными донорами костного мозга

18 ноябрян решили стать потенциальными донорами костного мозга

Ещё 18 ноябрян решили стать потенциальными донорами костного мозга. В центр «Кадет» приехали специалисты отделения переливания крови городской больницы вместе с заведующим Константином Кашиным и провели встречу с сотрудниками.

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