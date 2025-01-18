В приложении Pokémon TCG появится возможность торговли картами

В этом месяце в приложении Pokémon TCG Pocket появится долгожданная функция: торговля. В игре, которую компания The Pokémon Company выпустила на мобильные устройства в конце прошлого года, игроки могут собирать карты, открывая цифровые бустеры.
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