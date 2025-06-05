Путин наконец вышел на связь и сделал ряд заявлений: видео ◼ Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами; ◼ Москву не удивляет отказ Киева от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня; ◼ Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов; ◼ Теракт с поездом в Брянской области это целенаправленный удар по гражданским; ◼Киевскому режиму "мир вообще не нужен", так как он будет означать утрату власти для них; ◼ Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.
Путин сделал ряд заявлений
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
всё как всегда, - когда европка не тянет, запускают турков. вот и в текущем моменте туран лезет в азиатское подбрюшье России, по сути готовя следующих на бойню... нельзя никому верить, эти паразиты от нас не отстанут. а понимают они только силу. Россия просто обязана вернуть силу Союза.
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9 час.
Александр
Ваши,это кто? Хохлы?
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Похоже,что при этой власти не сможем это сделать!
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2 час.
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