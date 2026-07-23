Любовную ссору между романтичными зебрами засняли в барнаульском зоопарке. Фото

Сотрудники уверяют, что это такое поведение естественно Зебры Василий и Зузу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке покадрово показали ссору влюбленной пыр зебр Василия и Зузу.
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