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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Любовную ссору между романтичными зебрами засняли в барнаульском зоопарке. Фото

Любовную ссору между романтичными зебрами засняли в барнаульском зоопарке. Фото

Сотрудники уверяют, что это такое поведение естественно Зебры Василий и Зузу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке покадрово показали ссору влюбленной пыр зебр Василия и Зузу.

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