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Неприятности в Бундестаге

Неприятности в Бундестаге

Вот, видите эту бабушку с расстроенным лицом? Знаете, кто это? Нет, это не нянечка из детского сада "Золотой ключик", которой задержали зарплату.

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Комментарии
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Александр Б
Судя по тексту, тебе, лавры Задорного покоя не дают. Он и на Алтае лечился. А ты меньше газуй, что бы также не кончить. И вообще, &quot;Александр Соболев&quot; лучше смотрится, чем то погоняло, которым ты подписываешься.
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7 час.
АБ
Александр Б
ШКИПЕР, ты модератор? Вообще то комент не к тебе относился, а к некоему ненавистнику Задорного, Aleksandr Sobolev.
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7 час.
ШКИПЕР
Великодушно простите , я тоже обращался у нему. Ещё раз приношу извинения.
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6 час.
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