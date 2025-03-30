Неприятности в Бундестаге

Александр Б

Судя по тексту, тебе, лавры Задорного покоя не дают. Он и на Алтае лечился. А ты меньше газуй, что бы также не кончить. И вообще, "Александр Соболев" лучше смотрится, чем то погоняло, которым ты подписываешься.