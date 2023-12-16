Рынок смартфонов Китая после трёхлетнего перерыва вернётся к росту в следую...

Рынок смартфонов Китая после трёхлетнего перерыва вернётся к росту в следующем годуКитай не только производит основную часть смартфонов, реализуемых во всём мире, но и потребляет их в количествах, превосходящих любую другую страну.
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