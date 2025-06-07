Новое водохранилище позволит обеспечить водой Южный берег Крыма

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк вместе с руководителем Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрием Кирилловым провел выездное совещание, посвящённое строительству водохранилища на реке Марта в Бахчисарайском районе.
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