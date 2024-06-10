Индексу Мосбиржи спрогнозировали рост до 3450 пунктов к осени

К началу осени индекс Московской биржи будет торговаться в среднем на уровне 3400-3450 пунктов (п.). Таков консенсус-прогноз «Известий», в опросе приняли участие аналитики из крупнейших брокерских компаний.
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