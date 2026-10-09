Mirror: FPF решила дисквалифицировать Роналду за отъезд из расположения сборной Португалии

Португальская футбольная федерация (FPF) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Криштиану Роналду за то, что футболист покинул расположение национальной команды, сообщает Mirror.
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