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Аргументы и Факты

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Супруга Шредера показала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

Супруга Шредера показала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

Жена бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в соцсетях фото, на котором она и ее супруг запечатлены в фирменных куртках немецкой торговой сети Globus.

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