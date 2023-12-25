VK Клипы обновляют платформу. Авторы и пользователи получат новые возможности

VK Клипы объявляет о крупных обновлениях, направленных на повышение вовлеченности пользователейVK Клипы, популярная платформа для обмена видео, завершит год с рекордным показателем в 1,7 миллиарда уникальных просмотров в день благодаря недавним обновлениям продукта и улучшенным алгоритмам рекомендаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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