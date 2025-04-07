"Подавить, ослабить, уничтожить": НАТО хотела поставить Сербию на колени

"Разбомбить Сербию и вернуть ее в каменный век! Сравнять с землей Сербию! Заставить сербов встать на колени и молить о пощаде! Подавить, ослабить, уничтожить!" – заявил генерал армии США и командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк.
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