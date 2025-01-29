Андрей Золотарёв: Гений отнимания и деления: как новый закон Гетьманцева поможет украинскому бюджету?

Профессору Гетьманцеву, видимо, известны только два арифметических действия: отнимать и делить. Глава налогового комитета Верховной Рады внес законопроект, существенно меняющий правила налогообложения посылок из зарубежных онлайн-магазинов.
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