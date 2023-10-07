В Варшаве назвали абсурдной жалобу Киева на польское зерновое эмбарго

Жалоба Украины на Польшу во Всемирную торговую организацию (ВТО) является абсурдной. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, который также призвал Киев отозвать данную жалобу, сообщает RMF24.
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