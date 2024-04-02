Элита США замазана вся поголовно. Россия ставит Байдену "вилку"

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 3,6K прочитали Как стало известно, в Северной Корее с трёхдневным визитом побывала мощная делегация из России во главе с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
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