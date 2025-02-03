Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Сухость во рту по ночам! Кричите "караул" - у вас развивается... https://goo.su/CBxDZAВ Екатеринбурге п...
  • Наталия
    Сухость во рту по ночам! Кричите "караул" - у вас развивается... https://goo.su/CBxDZAВ России упростил...
  • Наталия
    Сухость во рту по ночам! Кричите "караул" - у вас развивается... https://goo.su/CBxDZAПоплавская: Театр...

Ликвидировали в первые минуты первого задания: на Украине уничтожен 18-летний британский наёмник

Ликвидировали в первые минуты первого задания: на Украине уничтожен 18-летний британский наёмник

Вчерашний школьник из Британии приехал на Украину, чтобы повоевать с русскими. Получилось недолго.На Украине ликвидирован в первые минуты первого же боевого задания 18-летний гражданин Британии Джеймс Уилтон, сообщает издание The Sun.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Малолетний долб@еб, по другому и не скажешь.
Ответить
19 час.
наверх