Ликвидировали в первые минуты первого задания: на Украине уничтожен 18-летний британский наёмник

Вчерашний школьник из Британии приехал на Украину, чтобы повоевать с русскими. Получилось недолго.На Украине ликвидирован в первые минуты первого же боевого задания 18-летний гражданин Британии Джеймс Уилтон, сообщает издание The Sun.
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