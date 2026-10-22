Соединённые Штаты являются главной причиной продолжающейся войны на Украине. Такую точку зрения озвучил американский журналист Такер Карлсон.
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Свежие комментарии
- Кедми: не понимаю...
- «Что там терять?»...
- ФСБ предотвратила...
НЕ США тявкать, что Россия напала на украину...Они к ВОЙНЕ С ИРАНОМ ВСЕ АВИАНОСЦЫ СВОИ ПОДТЯГИВАЮТ...Надеюсь что Иран хоть одон из них ПОТОПИТ НАХХХ с говнюками на нём..А может нам помочь Ирану торпедочкой????
И Карлсон прав на все 100 !