Россиян стращают бомбежками в Госдуме и Германии. Путин и страхи Запада: Главное к 21:00

Депутаты из ряда партий Германии высказались за нанесение ударов по России. Редакция «Капитала Страны» подготовила подборку главных событий, произошедших к вечеру воскресенья, 7 января: «Разбомбить Крымский мост и Черноморский флот»: В Германии хотят защититься от России «Родина не может их отвергнуть»: Патриарх Кирилл высказался о критиках СВО «Граждане совершают больше преступлений»: Россиян призвали не бояться […].