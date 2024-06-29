Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • alik3456 Джексон
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В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

  В Дагестане случилось резонансное происшествие. Бывший вербовщик террористов ИГ*, который успел отсидеть срок за пропаганду религиозного экстремизма в Германии, вместе с так называемым «шариатским патрулём» под названием «Дело чести» устроили травлю русской женщине.

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widgmailru гуськов
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