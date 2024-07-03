Из перечня учебников исключили книги иноагента Липсица*

В марте его внесли в реестр иноагентов.фото: wikipedia.org/Spider death--> Минпросвещения России исключило из федерального перечня школьных учебников книги по экономике, где автором значится Игорь Липсиц, признанный иноагентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии