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Крымское информационное агентство

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Полумиллиону крымчан повысили пенсии

Полумиллиону крымчан повысили пенсии

Фото: Наталья СомоваС 1 февраля Отделение Социального фонда России по Республике Крым провело дополнительную индексацию страховых пенсий свыше 500 тысяч жителей полуострова до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.

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