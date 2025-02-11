Полумиллиону крымчан повысили пенсии

Фото: Наталья СомоваС 1 февраля Отделение Социального фонда России по Республике Крым провело дополнительную индексацию страховых пенсий свыше 500 тысяч жителей полуострова до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.
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