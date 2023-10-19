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Нижегородская правда

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55 пропавших в сентябре нижегородцев до сих пор не нашли

55 пропавших в сентябре до сих пор не нашли в Нижегородской области, сообщает ПСГ «Рысь» в соцсетях. Всего за первый месяц осени в поисково-спасательную группу обратились 220 раз по поводу пропавших людей.

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