Новосибирск посетит премьер-министр Мишустин

Подтвердилась информация о визите главы правительства РФ в Новосибирск в июле. Сегодня на аппаратном совещании в администрации Советского района обсуждался приезд в новосибирский Академгородок премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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