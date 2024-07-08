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Новосибирск посетит премьер-министр Мишустин

Новосибирск посетит премьер-министр Мишустин

Подтвердилась информация о визите главы правительства РФ в Новосибирск в июле. Сегодня на аппаратном совещании в администрации Советского района обсуждался приезд в новосибирский Академгородок премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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